29 Ağustos 2023 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 29 Ağustos Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 29 Ağustos 2023 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

29 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 26.5332 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.5265 liradan, satış fiyatı ise 26.5399 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.31'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 28.7224 TL'den yapan euro şu anda 28.7163 TL alış ve 28.7287 TL satış fiyatına sahip.

