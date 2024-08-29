29 Ağustos 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 29 Ağustos Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 29 Ağustos 2024 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

29 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 34.0778 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 34.0729 liradan, satış fiyatı ise 34.0829 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.34'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 37.9549 TL'den yapan euro şu anda 37.9426 TL alış ve 37.9673 TL satış fiyatına sahip.