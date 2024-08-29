FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 29 Ağustos 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 29 Ağustos Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

29 Ağustos 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 29 Ağustos Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

MynetX MynetX
29.08.2024 09:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 29 Ağustos 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 29 Ağustos Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

29 Ağustos 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 29 Ağustos Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 29 Ağustos 2024 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

29 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 34.0778 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 34.0729 liradan, satış fiyatı ise 34.0829 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.34'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 37.9549 TL'den yapan euro şu anda 37.9426 TL alış ve 37.9673 TL satış fiyatına sahip.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
En Çok Okunan Haberler
Küçükçekmece'de metrobüs kazası: Yaralılar var...

Küçükçekmece'de metrobüs kazası: Yaralılar var...

Mourinho'nun gözden çıkardığı Emre Mor'u havada kaptılar!

Mourinho'nun gözden çıkardığı Emre Mor'u havada kaptılar!

Emeklilik sistemi değişiyor mu? İşte yeni sistem için konuşulanlar…

Emeklilik sistemi değişiyor mu? İşte yeni sistem için konuşulanlar…

Uzun yıllardır sektörün öncülerindendi! 70 yıllık dev konserve markası Tamtad iflas etti

Uzun yıllardır sektörün öncülerindendi! 70 yıllık dev konserve markası Tamtad iflas etti

Hazine Bakanlığı son noktayı koydu! Altınla kira ödenir mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Hazine Bakanlığı son noktayı koydu! Altınla kira ödenir mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Bankalarda faizsiz kredi dönemi başladı! Rakamlar 50 bin TL'yi buldu

Bankalarda faizsiz kredi dönemi başladı! Rakamlar 50 bin TL'yi buldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.