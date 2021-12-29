29 Aralık 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 29 Aralık 2021 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

Vatandaşlar 29 Aralık Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 29 Aralık tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

29 ARALIK'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

29 Aralık günü haftanın üçüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 628,36 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 29 Aralık itibariyle 632,93 TL alış ve 644,56 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 501,11 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 500,35 TL alış ve 500,78 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 464,66 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,46 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 378,78 TL alış ve 466,79 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.