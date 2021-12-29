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29 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Aralık 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

29.12.2021 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Aralık Çarşamba haftanın üçüncü gününde altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Şu anda 689 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Dolar kurunun geçtiğimiz günlerde 10 TL seviyesine düşmesiyle gram altında önemli bir düşüş yaşamıştı. Peki 29 Aralık gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 29 Aralık 2021 altın fiyatları...

29 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Aralık 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın ikinci günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 686 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.161 liradan işlem görmekteydi.

Resmi Gazete'de yeni yayınlanan karara göre altın hesabını Türk Lirası mevduat hesaplarına çevirenlere Merkez Bankası destek verecek. Ayrıca açılacak hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Merkez Bankası her gün saat 11.00'de gram altın fiyatını duyuracak. İşte 29 Aralık Çarşamba altın fiyatları...

29 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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29 Aralık Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 686,45 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 689,08 lira satış fiyatı 689,23 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 4.631,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 4.479,00 TL satış fiyatı 4.653,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.326,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.236,00 TL alış ve 2.337,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.161,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 29 Aralık itibariyle 1.118,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.166,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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