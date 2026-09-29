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29 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL, serbest piyasada 49,01 TL seviyesinde işlem görüyor ve bu süreçte %0,05'lik hafif bir artış kaydedildi. Son bir haftada kur, 48,80 TL'den 49,01 TL’ye çıkarak önemli bir değişim yaşadı.

29 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL, serbest piyasada 49,01 TL'den işlem görmekte ve günlük %0,05'lik hafif bir artış sergilemekte. Bugün 1 dolar, 48,99 TL'den alınırken, 5.000 doların karşılığı alış kuru üzerinden 244.950 TL. Dolar kuru, geçmiş 7 gün içinde 48,80 TL’den 49,01 TL’ye yükselirken, 1 dolardaki değişim 0,21 TL’dir. Bu artış, %0,43'lük bir yüzdelik değişimi de beraberinde getiriyor.

Son bir haftada, 21 Eylül'de 48,80 TL olan Dolar/TL kuru, 29 Eylül itibarıyla 49,01 TL’ye çıkarak toplamda 210,00 TL'lik bir değişim yaşadı. Bu durum, yatırımcıların kurda bir yükseliş trendi olup olmadığını merak etmesine neden oluyor.

Döviz piyasası, Dolar/TL için 48,86 TL seviyesini destek ve 49,08 TL seviyesini direnç noktası olarak belirlemekte. Yatırımcılar için bu seviyeler takip edilmeli, zira fiyatın bu bölgelere göre hareket gösterebilir.

Güncel Dolar Kuru

29 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 48,99 TL 49,01 TL %0,05


Güncel Döviz Kurları

29 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 55,66 TL 55,71 TL %-0,09
İngiliz Sterlini 64,87 TL 64,90 TL %-0,13
İsviçre Frangı 58,79 TL 58,83 TL %-0,09
Kanada Doları 34,52 TL 34,54 TL %-0,06
Avustralya Doları 34,22 TL 34,24 TL %-0,42
Çin Yuanı 7,30 TL 7,31 TL %0,11
Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %-0,03
İsveç Kronu 4,90 TL 4,91 TL %-0,24


Öne Çıkan Pariteler

29 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1357 %-0,13
GBP/USD 1,3233 %-0,16
USD/JPY 157,35 %-0,01
USD/CHF 0,8331 %0,13


Döviz kurlarındaki hareketliliği gösteren grafikte, Dolar/TL’nin son 7 gün içindeki değişimlerin görünüşünü gözden geçirebiliriz.

29 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL şu anda 49,01 TL seviyesinde işlem görüyor ve 48,86 TL destek ile 49,08 TL direnç seviyeleri geçerliliğini koruyor. Mevcut fiyat, destek seviyesinin üzerinde kalırken, bu durum ilerideki olası fiyat hareketleri için önemli bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Yatırımcılar, global ekonomik etkenlerin yanı sıra yerel gelişmeleri de dikkate almalı.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 48,99 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 48.990 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,05 oranında değişim kaydetmiştir.

29 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş 2

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dolar alış ve satış döviz alış satış
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