29 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL, serbest piyasada 49,01 TL'den işlem görmekte ve günlük %0,05'lik hafif bir artış sergilemekte. Bugün 1 dolar, 48,99 TL'den alınırken, 5.000 doların karşılığı alış kuru üzerinden 244.950 TL. Dolar kuru, geçmiş 7 gün içinde 48,80 TL’den 49,01 TL’ye yükselirken, 1 dolardaki değişim 0,21 TL’dir. Bu artış, %0,43'lük bir yüzdelik değişimi de beraberinde getiriyor.
Son bir haftada, 21 Eylül'de 48,80 TL olan Dolar/TL kuru, 29 Eylül itibarıyla 49,01 TL’ye çıkarak toplamda 210,00 TL'lik bir değişim yaşadı. Bu durum, yatırımcıların kurda bir yükseliş trendi olup olmadığını merak etmesine neden oluyor.
Döviz piyasası, Dolar/TL için 48,86 TL seviyesini destek ve 49,08 TL seviyesini direnç noktası olarak belirlemekte. Yatırımcılar için bu seviyeler takip edilmeli, zira fiyatın bu bölgelere göre hareket gösterebilir.
29 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|48,99 TL
|49,01 TL
|%0,05
29 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,66 TL
|55,71 TL
|%-0,09
|İngiliz Sterlini
|64,87 TL
|64,90 TL
|%-0,13
|İsviçre Frangı
|58,79 TL
|58,83 TL
|%-0,09
|Kanada Doları
|34,52 TL
|34,54 TL
|%-0,06
|Avustralya Doları
|34,22 TL
|34,24 TL
|%-0,42
|Çin Yuanı
|7,30 TL
|7,31 TL
|%0,11
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%-0,03
|İsveç Kronu
|4,90 TL
|4,91 TL
|%-0,24
29 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1357
|%-0,13
|GBP/USD
|1,3233
|%-0,16
|USD/JPY
|157,35
|%-0,01
|USD/CHF
|0,8331
|%0,13
Döviz kurlarındaki hareketliliği gösteren grafikte, Dolar/TL’nin son 7 gün içindeki değişimlerin görünüşünü gözden geçirebiliriz.
Dolar/TL şu anda 49,01 TL seviyesinde işlem görüyor ve 48,86 TL destek ile 49,08 TL direnç seviyeleri geçerliliğini koruyor. Mevcut fiyat, destek seviyesinin üzerinde kalırken, bu durum ilerideki olası fiyat hareketleri için önemli bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Yatırımcılar, global ekonomik etkenlerin yanı sıra yerel gelişmeleri de dikkate almalı.
Serbest piyasadaki güncel 48,99 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 48.990 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,05 oranında değişim kaydetmiştir.
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