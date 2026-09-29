29 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL, serbest piyasada 49,01 TL'den işlem görmekte ve günlük %0,05'lik hafif bir artış sergilemekte. Bugün 1 dolar, 48,99 TL'den alınırken, 5.000 doların karşılığı alış kuru üzerinden 244.950 TL. Dolar kuru, geçmiş 7 gün içinde 48,80 TL’den 49,01 TL’ye yükselirken, 1 dolardaki değişim 0,21 TL’dir. Bu artış, %0,43'lük bir yüzdelik değişimi de beraberinde getiriyor.

Son bir haftada, 21 Eylül'de 48,80 TL olan Dolar/TL kuru, 29 Eylül itibarıyla 49,01 TL’ye çıkarak toplamda 210,00 TL'lik bir değişim yaşadı. Bu durum, yatırımcıların kurda bir yükseliş trendi olup olmadığını merak etmesine neden oluyor.

Döviz piyasası, Dolar/TL için 48,86 TL seviyesini destek ve 49,08 TL seviyesini direnç noktası olarak belirlemekte. Yatırımcılar için bu seviyeler takip edilmeli, zira fiyatın bu bölgelere göre hareket gösterebilir.

Güncel Dolar Kuru

29 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 48,99 TL 49,01 TL %0,05





Güncel Döviz Kurları

29 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,66 TL 55,71 TL %-0,09 İngiliz Sterlini 64,87 TL 64,90 TL %-0,13 İsviçre Frangı 58,79 TL 58,83 TL %-0,09 Kanada Doları 34,52 TL 34,54 TL %-0,06 Avustralya Doları 34,22 TL 34,24 TL %-0,42 Çin Yuanı 7,30 TL 7,31 TL %0,11 Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %-0,03 İsveç Kronu 4,90 TL 4,91 TL %-0,24





Öne Çıkan Pariteler

29 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1357 %-0,13 GBP/USD 1,3233 %-0,16 USD/JPY 157,35 %-0,01 USD/CHF 0,8331 %0,13





Döviz kurlarındaki hareketliliği gösteren grafikte, Dolar/TL’nin son 7 gün içindeki değişimlerin görünüşünü gözden geçirebiliriz.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL şu anda 49,01 TL seviyesinde işlem görüyor ve 48,86 TL destek ile 49,08 TL direnç seviyeleri geçerliliğini koruyor. Mevcut fiyat, destek seviyesinin üzerinde kalırken, bu durum ilerideki olası fiyat hareketleri için önemli bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Yatırımcılar, global ekonomik etkenlerin yanı sıra yerel gelişmeleri de dikkate almalı.

Sıkça Sorulan Sorular