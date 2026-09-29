Sosyal medyada bunu yapanlar dikkat! Yargıdan emsal nitelikte karar

Sosyal medya üzerinden hakaret edilmesini sağladıktan sonra tazminat davası açarak gelir elde etmeye çalışan kişilerle ilgili dikkat çeken bir karar çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcılarının kasıtlı ve kışkırtıcı paylaşımlar yaparak kendilerine hakaret edilmesini sağladığı tespit edilirken, bu kişiler tarafından yapılan şikayetlerle ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Gündeme gelen uygulamada, kişilerin bilerek farklı küfürlü ifadeler kullanılmasını sağlayıp kendilerine dava açtırarak para kazanma yoluna başvurduğu belirtildi. Vatandaşlar da sosyal medyada özellikle gençlerin fevri davranarak argo ifadelerle birbirlerini tahrik edebildiğini, ancak hakaretin de görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade etti. Bununla birlikte her hakareti doğrudan bir gelir kapısı olarak görüp tazminat davasına dönüştürmenin doğru olmadığı yönünde görüşler dile getirildi.

KASTEN KIŞKIRTIP TAZMİNAT DAVASI AÇTILAR

Bazı sosyal medya kullanıcılarının kasıtlı ve kışkırtıcı paylaşımlar yaparak karşı tarafın kendilerine hakaret etmesini sağladığı ve ardından tazminat davası açtığı belirlendi. Bu yöntemin bazı kişiler tarafından adeta bir meslek ve gelir kapısı haline getirildiği aktarıldı.

Ankara'da yaşayan bir kişinin de benzer nitelikte çok sayıda dosyada davacı veya müşteki olarak yer aldığı tespit edildi. Söz konusu kişinin sosyal medyada bilinçli ve kışkırtıcı paylaşımlarla hakarete zemin hazırladığı ve bu yolla sürekli dava açarak maddi kazanç elde etmeye çalıştığı belirlendi.

Vatandaşlardan biri, çevresinde de benzer durumların yaşandığını belirterek bazı kişilerin küçük de olsa insanları kışkırttığını, ardından karşı tarafı hakarete yönlendirebilecek davranışlarda bulunarak konuyu hukuka taşıdığını söyledi. Bu kişilerin sırf para elde etmek amacıyla hareket edebildiğine dikkat çekildi.

EMSAL KARARDA “DÜRÜSTLÜK” VURGUSU

Benzer şikayetlerin artmasının ardından dikkat çeken bir karar verildi. Kararda dürüstlük ilkesine atıf yapılarak, “Hiç kimse kendi yarattığı haksız durumdan menfaat elde edemez” denildi.

Söz konusu soruşturma kapsamında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Böylece kanunun tanıdığı şikayet hakkının kötüye kullanılmasının hukuk düzeni tarafından korunamayacağı belirtildi.

KENDİ KİŞİSEL KIŞKIRTMASIYLA OLUŞAN HAKARETTEN ÇIKAR SAĞLAYAMAYACAK

Kararla birlikte, kendi kışkırtmasıyla oluşan hakaret ortamından hukuki veya maddi çıkar sağlamaya çalışan kişilerin şikayetlerinin reddedilmesinin önü açıldı. Show TV'nin haberine göre, sosyal medya üzerinden hakaret edilmesini bilinçli şekilde sağlayarak sonrasında tazminat yoluyla kazanç elde etmeye çalışanlara ilişkin bu karar emsal niteliği taşıyor.