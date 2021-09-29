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29 Eylül dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

29.09.2021 06:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta TL karşısında yaklaşık yüzde 2,86 değer kazanan dolarda bu hafta geri çekilme görüldü. Piyasaların açıldığı ilk gün olan 27 Eylül 2021 Pazartesi gününü yaklaşık yüzde 0,75'lik düşüşle kapatan dolar, geçtiğimiz gün ise yaklaşık yüzde 0,56 yükseldi. Geçtiğimiz gün sterlin TL karşısında yaklaşık yüzde 0,70 değer kaybetti.

Dolar, TL karşısında son üç haftadır değer kazanıyor. Dolar ve euro geçtiğimiz günü yükseliş ile kapatırken sterlin TL karşısında değer kaybetti. Son üç haftada Son üç haftada yaklaşık yüzde 5,62 değer kazanan euro geçtiğimiz gün yaklaşık yüzde 0,56 yükseldi. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Haftaya 8,89 TL'den başlayan dolar 8,82 TL'ye kadar değer kaybetmişti. Güne 0,08'lik yükseliş ile başlayan dolar 8,87 TL.

EURO NE KADAR?

Dolara benzer hareketler sergileyen euro 10,37 TL.

STERLİN NE KADAR?

Son ü. haftada yaklaşık 5,49 değer kazanan sterlin bu haftaya düşüşle başladı. Hafta başında 12,14 TL olan sterlin 12,02 TL.

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Amerikan Doları İngiliz sterlini Türk lirası
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