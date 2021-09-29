29 Eylül dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

Dolar, TL karşısında son üç haftadır değer kazanıyor. Dolar ve euro geçtiğimiz günü yükseliş ile kapatırken sterlin TL karşısında değer kaybetti. Son üç haftada Son üç haftada yaklaşık yüzde 5,62 değer kazanan euro geçtiğimiz gün yaklaşık yüzde 0,56 yükseldi. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Haftaya 8,89 TL'den başlayan dolar 8,82 TL'ye kadar değer kaybetmişti. Güne 0,08'lik yükseliş ile başlayan dolar 8,87 TL.

EURO NE KADAR?

Dolara benzer hareketler sergileyen euro 10,37 TL.

STERLİN NE KADAR?

Son ü. haftada yaklaşık 5,49 değer kazanan sterlin bu haftaya düşüşle başladı. Hafta başında 12,14 TL olan sterlin 12,02 TL.

