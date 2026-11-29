Euro/TL serbest piyasada 55,60 TL satış fiyatıyla işlem görüyor; günlük değişim %-0,29. Alış kuru 55,54 TL olurken, EUR/USD paritesi 1,0934 seviyesinde ve günlük %-0,32 değişim kaydetti. İki göstergede de günlük düşüş görülüyor; ancak sağlanan veriler bu hareketlerin nedenine ilişkin bir piyasa etkeni sunmuyor.
Elindeki euroyu TL’ye çevirmek isteyenler için alış kuru üzerinden 1.000 euro 55.540,00 TL, 5.000 euro ise 277.700,00 TL ediyor. Bu hesaplamalar 55,54 TL alış fiyatına dayanıyor; Euro/TL satış fiyatı farklı olduğundan alış ve satış kurlarını birbirinden ayırmak gerekiyor.
Haftalık karşılaştırmada Euro/TL, 7 gün önceki 55,53 TL’den 55,60 TL’ye çıktı. Buna göre 1 eurodaki artış 0,07 TL, yüzde değişim %0,13; 1.000 euronun TL karşılığındaki fark ise 70,00 TL oldu. Günlük düşüş ile haftalık yükselişin farklı yönlerde olması, değerlendirmede zaman aralığının önemini gösteriyor.
Diğer döviz kurlarında dolar günlük %0,20 yükselirken İngiliz sterlini %-0,08, İsviçre frangı %-0,04 değişti. Bu karşılaştırma, kurların günlük hareketlerinin aynı yönde olmadığını ortaya koyuyor; mevcut veriler daha geniş bir neden-sonuç değerlendirmesini desteklemiyor.
Teknik seviyelerde 55,28 TL destek, 55,82 TL direnç olarak izleniyor. 55,60 TL’lik güncel satış fiyatı bu iki seviye arasında bulunuyor. Bu noktalar, kurun hareketini takip etmek için referans niteliğinde; tek başına kesin yön göstermez.
29 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,54 TL
|55,60 TL
|%-0,29
29 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|50,75 TL
|50,78 TL
|%0,20
|İngiliz Sterlini
|66,50 TL
|66,57 TL
|%-0,08
|İsviçre Frangı
|60,67 TL
|60,73 TL
|%-0,04
|Kanada Doları
|35,62 TL
|35,65 TL
|%0,21
|Avustralya Doları
|33,72 TL
|33,76 TL
|%0,38
|Çin Yuanı
|7,63 TL
|7,63 TL
|%0,30
|Rus Rublesi
|0,62 TL
|0,62 TL
|%-0,03
|İsveç Kronu
|4,94 TL
|4,95 TL
|%-0,34
29 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,0934
|%-0,32
|GBP/USD
|1,3093
|%-0,10
|USD/JPY
|159,57
|%0,18
|USD/CHF
|0,8363
|%0,24
Paylaşılan 7 günlük seride Euro/TL, 19 Kasım’daki 55,53 TL seviyesinden 27 Kasım’da 55,60 TL’ye geldi.
Güncel 55,60 TL satış fiyatı, 55,28 TL destek ile 55,82 TL direnç seviyeleri arasında yer alıyor; bu eşikler olası fiyat hareketlerini izlemek açısından takip edilebilir. EUR/USD’deki günlük %-0,32 değişim paritedeki hareketi gösterirken, ayrıca bir piyasa etkeni sağlanmadığından Euro/TL’deki günlük düşüşün nedeni hakkında çıkarım yapılamıyor.
Serbest piyasa 55,54 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.540 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,0934 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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