Euro/TL serbest piyasada 55,60 TL satış fiyatıyla işlem görüyor; günlük değişim %-0,29. Alış kuru 55,54 TL olurken, EUR/USD paritesi 1,0934 seviyesinde ve günlük %-0,32 değişim kaydetti. İki göstergede de günlük düşüş görülüyor; ancak sağlanan veriler bu hareketlerin nedenine ilişkin bir piyasa etkeni sunmuyor.

Elindeki euroyu TL’ye çevirmek isteyenler için alış kuru üzerinden 1.000 euro 55.540,00 TL, 5.000 euro ise 277.700,00 TL ediyor. Bu hesaplamalar 55,54 TL alış fiyatına dayanıyor; Euro/TL satış fiyatı farklı olduğundan alış ve satış kurlarını birbirinden ayırmak gerekiyor.

Haftalık karşılaştırmada Euro/TL, 7 gün önceki 55,53 TL’den 55,60 TL’ye çıktı. Buna göre 1 eurodaki artış 0,07 TL, yüzde değişim %0,13; 1.000 euronun TL karşılığındaki fark ise 70,00 TL oldu. Günlük düşüş ile haftalık yükselişin farklı yönlerde olması, değerlendirmede zaman aralığının önemini gösteriyor.

Diğer döviz kurlarında dolar günlük %0,20 yükselirken İngiliz sterlini %-0,08, İsviçre frangı %-0,04 değişti. Bu karşılaştırma, kurların günlük hareketlerinin aynı yönde olmadığını ortaya koyuyor; mevcut veriler daha geniş bir neden-sonuç değerlendirmesini desteklemiyor.

Teknik seviyelerde 55,28 TL destek, 55,82 TL direnç olarak izleniyor. 55,60 TL’lik güncel satış fiyatı bu iki seviye arasında bulunuyor. Bu noktalar, kurun hareketini takip etmek için referans niteliğinde; tek başına kesin yön göstermez.

Güncel Euro Kuru

29 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,54 TL 55,60 TL %-0,29





Güncel Döviz Kurları

29 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 50,75 TL 50,78 TL %0,20 İngiliz Sterlini 66,50 TL 66,57 TL %-0,08 İsviçre Frangı 60,67 TL 60,73 TL %-0,04 Kanada Doları 35,62 TL 35,65 TL %0,21 Avustralya Doları 33,72 TL 33,76 TL %0,38 Çin Yuanı 7,63 TL 7,63 TL %0,30 Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %-0,03 İsveç Kronu 4,94 TL 4,95 TL %-0,34





Öne Çıkan Pariteler

29 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,0934 %-0,32 GBP/USD 1,3093 %-0,10 USD/JPY 159,57 %0,18 USD/CHF 0,8363 %0,24





Paylaşılan 7 günlük seride Euro/TL, 19 Kasım’daki 55,53 TL seviyesinden 27 Kasım’da 55,60 TL’ye geldi.

Mynet Finans Analiz Notu

Güncel 55,60 TL satış fiyatı, 55,28 TL destek ile 55,82 TL direnç seviyeleri arasında yer alıyor; bu eşikler olası fiyat hareketlerini izlemek açısından takip edilebilir. EUR/USD’deki günlük %-0,32 değişim paritedeki hareketi gösterirken, ayrıca bir piyasa etkeni sağlanmadığından Euro/TL’deki günlük düşüşün nedeni hakkında çıkarım yapılamıyor.

Sıkça Sorulan Sorular