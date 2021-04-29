29 Nisan dolar kuru | 29 Nisan dolar ne kadar? Euro ne kadar?

29 Nisan tarihi dolar yatırımcıları için önemli bir gün olabilir. Piyasalarda yaşanan hareketlilik Dolar ve Euro fiyatlarında da etkili oluyor. Amerikan Doları dün kapanışta 8,18 seviyelerindeyken, Euro ise günü 9,93 seviyelerinde bitirdi. 29 Nisan Amerikan Doları ve Euro ne kadar?

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR? Güne 8,19 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 29 Nisan itibarıyla %0,36 artışla 8,21 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,15, en yüksek 8,24 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,18 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 2 Nisan tarihinde 7,98 ile son bir ayın en düşük, 26 Nisan tarihinde ise 8,48 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,21 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR? Güne 9,95 ile başlayan Euro kuru, 29 Nisan itibarıyla %0,41 artışla 9,9899 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,85, en yüksek 9,96 seviyelerini gören Euro, günü 9,93 seviyesinde kapattı. Euro, 2 Nisan tarihinde 9,42 ile son bir ayın en düşük, 26 Nisan tarihinde ise 10,27 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,98 TL'ye karşılık gelmektedir.