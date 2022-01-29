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29 Ocak dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

29.01.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasalar dün itibariyle kapandı. Dolar, euro ve sterlin fiyatları piyasaların kapanmasıyla merak edilmeye başlandı. FED, dünya piyasasının merakla beklediği faiz kararını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Açıklamaya göre FED, politika faizini yüzde 0-0.25 aralığında sabit tuttu. Dolar, dün belirlenen kurdan yani 13,61 TL'den alınıyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Dünya çapında büyük bir ticaret hacmine sahip olan dolar, FED faiz kararının ardından yatay seyretti. FED faiz kararı, dolar başta olmak üzere dünya piyasasındaki durumda etkileyici rol oynuyor. FED'in bu yıl içerisinde 3 kez faiz artırımı kararı alabileceği tahmin ediliyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Piyasaların kapanmasının ardından dolar dün belirlenen fiyat üzerinden yani 13,6181 TL'den alınıp 13,6265 TL'den satılmaya devam ediyor.

29 Ocak dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

EURO NE KADAR?

Hareketli bir piyasa haftasını geride bıraktık. Euro, haftanın son işlem gününde belirlenen fiyatı üzerinden yani 15,1569 TL'den alınıp 15,1716 TL üzerinden satışa sunuluyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin için de aynı durum geçerli. Haftayı, -0.88 değer kaybederek bitiren sterlin 18,2180 TL'den alınıyor ve 18,2327 TL'den satılıyor.

2022 FED FAİZ TOPLANTISI TARİHLERİ

Yılın ilk FED faiz toplantısı 25-26 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi. Toplantıda politika faizlerini yüzde 0-0.25 aralığında sabit tutma kararı alındı. Yılın 2. FED faiz toplantısı 15-16 Mart tarihleri arasında yapılacak. Üçüncü toplantı 3-4 Mayıs'ta, dördüncü toplantı 14-15 Haziran'da, beşinci toplantı 26-27 Temmuz'da, altıncı toplantı ise 20-21 Eylül'de yapılacak. Toplantıların ardından FED faiz kararı yetkililer tarafından açıklanacak.

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Euro İngiliz sterlini
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