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  4. 3 Aralık Cuma 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

3 Aralık Cuma 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

03.12.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın fiyatlarında meydana gelen yükselişler sonrası, gözler, altın bilezik fiyatlarında son duruma çevrildi. Gram altın, haftanın son işlem gününe yüzde 0,55 oranında bir değer kazancıyla başlarken, altın bilezik fiyatlarında da benzer hareketler görüldü. İşte 3 Aralık Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Yatırım aracı veya düğün takısı olarak değerlendirilen altın bilezik fiyatlarında, son durum merak ediliyor. Gram altın, haftanın son işlem gününe yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek giriş yaptı. 22 ayar altın bilezik fiyatlarında da, yüzde 0,68 oranında değer kazancı gözlemlendi.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK

14 ayar altın bilezik 429,99 TL alış fiyatı, 509,89 TL satış fiyatına ulaştı. 14 ayar altın bilezik fiyatlarında, yüzde 0,71 oranında değer kazancı görüldü.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK

18 ayar altın bilezik 570,69 TL alış fiyatı, 570,80 TL satış fiyatı olarak güncellendi. 18 ayar altın bilezik fiyatlarında, yüzde 0,33'lük bir değer kazancı gözlemlendi.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK

22 ayar altın bilezik 702,72 TL alış fiyatı, 729,90 TL satış fiyatına vardı.

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