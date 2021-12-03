3 Aralık Cuma gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları

Dolar fiyatlarındaki yükseliş, altın fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Gram altın, haftanın son gününe yüzde 0,55 oranında değer kazancıyla giriş yaptı. İşte 3 Aralık Cuma gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...
Gram altın 783,22 TL alış fiyatı, 783,40 TL satış fiyatıyla yüzde 0,55 değer kazandı.
Çeyrek altın 1.244,00 TL alış fiyatı, 1.272,00 TL satış fiyatına ulaştı. Çeyrek altında, yüzde 0,24 oranında değer kazancı görüldü.
Yarım altın 2.490,00 TL alış fiyatı, 2.552,00 satış fiyatına vardı. Yarım altında, yüzde 0,24 oranında değer kazancı gözlemlendi.
Haftanın son işlem gününe yüzde 0,24 oranında değer kazancıyla giriş yapan cumhuriyet altını, 4.980,00 TL alış fiyatı, 5.068,00 TL satış fiyatını gördü.
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