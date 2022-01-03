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3 Aralık dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin fiyatları...

03.01.2022 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılın gelmesiyle yatırımcıların ve vatandaşların gözleri, dolar başta olmak üzere euro ve sterlinin TL karşısındaki değerine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sisteminin ardından düşüş kaydeden dolar, 2022'nin ilk iş günü olan 3 Ocak Pazartesi gününe yüzde 1,36'lık yükseliş ile başladı. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

3 Aralık dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Geçtiğimiz hafta 18,40 TL'ye kadar yükselen dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla hızla değer kaybetmişti. TL mevduat hesaplarının kazancı döviz kazancından az olursa, fark Hazine tarafından vatandaşlara ödenecek. Peki 3 Aralık dolar ne kadar oldu? İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

3 Aralık dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

3 Aralık sabah saatlerine yüzde 1,34'lük yükseliş ile başlayan dolar 13,43 TL.

EURO NE KADAR?

Güne yüzde 0,98'lik artış ile başlayan euro 15,25 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Yüzde 1,22 değer kazanan sterlin 17,9962 TL'den alınıp 18,2969 TL'den satılıyor.

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Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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