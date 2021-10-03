3 Ekim dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

Eylül ayında rekor tazeleyen dolar, Ekim ayına gözle görülebilir düşüşlerle başladı. Dolar ve euro da, yüzde 0.38'lere varan bir değer kaybı görüldü. Peki dolar, euro, sterlin güncel fiyatları ne kadar? İşte 3 Ekim 2021 Pazar dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar 8.85 TL'yi göstererek yüzde 0.35'lik bir değer kaybıyla hafta sonunun son gününe başladı.

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 10.22 TL, satış fiyatı 10.31 TL'yi bularak güne yüzde 0.6'lık bir yükselişle giriş yaptı.

STERLİN NE KADAR?

İngiliz sterlini alış fiyatı 11.99 TL, satış fiyatı ise 12.02 TL'yi buldu. İngiliz sterlini, doların aksine güne yüzde 0.28'lik bir değer artışıyla başladı.



