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3 Ekim dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

03.10.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın son işlem gününü 8.89 TL ile kapatan dolar, 2 Ekim 2021 Pazar gününe 8.86 TL'lik bir düşüşle başlayarak yüzde 0.37'lik bir değer kaybı yaşadı. Hafta içi 10.31 TL'yi bulan euro ise hafta sonuna 10. 26 TL ile giriş yaparak dolarla benzer bir değer kaybıyla ilerliyor. Peki dolar, euro, sterlin güncel fiyatları ne kadar? İşte 3 Ekim 2021 Pazar dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Eylül ayında rekor tazeleyen dolar, Ekim ayına gözle görülebilir düşüşlerle başladı. Dolar ve euro da, yüzde 0.38'lere varan bir değer kaybı görüldü. Peki dolar, euro, sterlin güncel fiyatları ne kadar? İşte 3 Ekim 2021 Pazar dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar 8.85 TL'yi göstererek yüzde 0.35'lik bir değer kaybıyla hafta sonunun son gününe başladı.

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 10.22 TL, satış fiyatı 10.31 TL'yi bularak güne yüzde 0.6'lık bir yükselişle giriş yaptı.

STERLİN NE KADAR?

İngiliz sterlini alış fiyatı 11.99 TL, satış fiyatı ise 12.02 TL'yi buldu. İngiliz sterlini, doların aksine güne yüzde 0.28'lik bir değer artışıyla başladı.


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Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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