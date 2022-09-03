FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 3 Eylül Cumartesi dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 3 Eylül 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

3 Eylül Cumartesi dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 3 Eylül 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

03.09.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Eylül 2022 Cumartesi yani haftanın altıncı gününde vatandaşlar piyasayı ilgiyle takip etmeye devam ediyorlar. Önceki günlerde 18 TL'ye yükselen dolarda ibre bugün yukarıyı gösteriyor. Peki 3 Eylül dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar bugün kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

3 Eylül Cumartesi dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 3 Eylül 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşlar doları kurunu anbean ve yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 17 lira şeklinde seyretmeyi sürdürmüştü. Sonrasında 16'ya düşen dolar kuru, ardından 18'ye yükselmişti. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 3 Eylül'de yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 3 Eylül 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

3 EYLÜL DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın altıncı günü olan 3 Eylül günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 18,0854 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 18,0833 liradan, satış fiyatı ise 18,0876 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

728xauto (77)

Yüzde 0,54'lük bir değişim yaşayan euro da bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 18,1561 TL'den yapan euro şu anda 18,1498 TL alış ve 18,1625 TL satış fiyatına sahip.

Kredi Hesaplama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tek tek açıklandı: Listedeki şehirler şaşırttı! Hangi il döviz hangi il Türk Lirası biriktiriyor? Tek tek açıklandı: Listedeki şehirler şaşırttı! Hangi il döviz hangi il Türk Lirası biriktiriyor?
Elinde altını olanlar dikkat! Uzmanlardan çarpıcı tahminElinde altını olanlar dikkat! Uzmanlardan çarpıcı tahmin
Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Çifte indirimAkaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Çifte indirim
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Arda Kardeşler yine gündem oldu! Fenerbahçe ve Valencia...

Arda Kardeşler yine gündem oldu! Fenerbahçe ve Valencia...

Terör örgütüne yardım etmişti! Evinin bodrumundaki sığınakta yakalandı...

Terör örgütüne yardım etmişti! Evinin bodrumundaki sığınakta yakalandı...

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti!

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti!

Bakan Muş'tan elektrik ve doğalgaz zammı açıklaması

Bakan Muş'tan elektrik ve doğalgaz zammı açıklaması

Elinde altını olanlar dikkat! Uzmanlardan çarpıcı tahmin

Elinde altını olanlar dikkat! Uzmanlardan çarpıcı tahmin

Ödemeler yatırılıyor! Hesaplarınızı kontrol edin

Ödemeler yatırılıyor! Hesaplarınızı kontrol edin

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Güzelleşmek için dolgu yaptırmak istedi, yüzü delindi

Güzelleşmek için dolgu yaptırmak istedi, yüzü delindi

Katliam gibi düğün! Gelin, damat ve konuklar dehşeti yaşadı

Katliam gibi düğün! Gelin, damat ve konuklar dehşeti yaşadı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Şaşırtan görüntü! Çırılçıplak kutsal heykele tırmandı

Şaşırtan görüntü! Çırılçıplak kutsal heykele tırmandı

Hediyesi olay oldu! “Tıpatıp benzeyen bir şişme bebek aldım”

Hediyesi olay oldu! “Tıpatıp benzeyen bir şişme bebek aldım”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.