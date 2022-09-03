3 Eylül Cumartesi dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 3 Eylül 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşlar doları kurunu anbean ve yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 17 lira şeklinde seyretmeyi sürdürmüştü. Sonrasında 16'ya düşen dolar kuru, ardından 18'ye yükselmişti. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 3 Eylül'de yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 3 Eylül 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

3 EYLÜL DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın altıncı günü olan 3 Eylül günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 18,0854 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 18,0833 liradan, satış fiyatı ise 18,0876 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0,54'lük bir değişim yaşayan euro da bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 18,1561 TL'den yapan euro şu anda 18,1498 TL alış ve 18,1625 TL satış fiyatına sahip.