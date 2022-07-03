Dolar, euro ne sterlin fiyatları, piyasaların kapalı olduğu 3 Temmuz Pazar gününde araştırılıyor. Dolar, geçtiğimiz cumayı yüzde 0,34'lük yükseliş ile kapattı. Peki 3 Temmuz dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

DOLAR NE KADAR?

Geçtiğimiz cuma günü yüzde 0.34 yükseliş kaydeden dolar 16,7259 TL'den alınıyor ve 16,7832 TL'den satılıyor.

EURO NE KADAR?

Günü yüzde 0.24'lük düşüş ile kapatan euro 17,4609 TL'den alınıp 17,4971 TL'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlinin alışı 20,2327, satışı 20,2938 TL.

