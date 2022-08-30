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30 Ağustos 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 30 Ağustos Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

30.08.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 30 Ağustos 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 30 Ağustos Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

30 Ağustos 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 30 Ağustos Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 30 Ağustos 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

30 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 18.1887 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.1836 liradan, satış fiyatı ise 18.1938 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.12'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.2016 TL'den yapan euro şu anda 18.1955 TL alış ve 18.2078 TL satış fiyatına sahip.

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Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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