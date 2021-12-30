30 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 30 Aralık Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın dördüncü gününde vatandaşlar ve yatırımcılar dolardaki durumu yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 30 Aralık'ta yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Önceki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'ne geçilmişti. Merkez Bankası her gün saat 11:00'de dolar ve gram altın fiyatlarını açıklayacak. Peki 30 Aralık tarihinde dolar ne kadar oldu, bugün euro ne kadar?

30 ARALIK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın dördüncü günü olan 30 Aralık Perşembe günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 12,8751 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 12,8707 liradan, satış fiyatı ise 12,8707 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%1,83'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 14,5888 TL'den yapan euro şu anda 14,5267 TL alış ve 14,6511 TL satış fiyatına sahip.