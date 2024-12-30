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30 Aralık 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 30 Aralık Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

MynetX MynetX
30.12.2024 09:20
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Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 30 Aralık 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 30 Aralık Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

30 Aralık 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 30 Aralık Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 30 Aralık 2024 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

30 ARALIK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 35.2851 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 35.2745 liradan, satış fiyatı ise 35.2958 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.51'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 36.8675 TL'den yapan euro şu anda 36.8331 TL alış ve 36.9021 TL satış fiyatına sahip.

Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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