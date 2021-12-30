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30 Aralık 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 30 Aralık 2021 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

30.12.2021 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Aralık haftanın dördüncü gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunu araştırıyor. Önceki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'ne geçilmişti. Yeni karara göre Merkez Bankası her gün saat 11:00'de gram altın fiyatlarını açıklayacak. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. İşte 30 Aralık 2021 Perşembe altın bilezik fiyatları...

30 Aralık 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 30 Aralık 2021 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

Vatandaşlar 30 Aralık Perşembe günü haftanın dördüncü gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etti. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 30 Aralık tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

30 ARALIK'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

30 Aralık günü haftanın dördüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 644,61 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 30 Aralık itibariyle 683,73 TL alış ve 702,72 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 536,45 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 539,43 TL alış ve 539,50 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 504,34 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %1,13 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 411,48 TL alış ve 510,03 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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