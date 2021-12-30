FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 30 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Aralık 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

30 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Aralık 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

30.12.2021 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Aralık Perşembe haftanın dördüncü gününde altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Şu anda 736 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Dolar kurunun geçtiğimiz günlerde 10 TL seviyesine düşmesiyle gram altında önemli bir düşüş yaşamıştı. Peki 30 Aralık gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 30 Aralık 2021 altın fiyatları...

30 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Aralık 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın dördüncü günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 736 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.261 liradan işlem görmekteydi. Önceki gün Resmi Gazete'de yeni yayınlanan karara göre altın hesabını Türk Lirası mevduat hesaplarına çevirenlere Merkez Bankası destek verecek. Aynı zamanda açılacak hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Her gün saat 11.00'de Merkez Bankası gram altın fiyatını duyuracak. İşte 30 Aralık Perşembe altın fiyatları...

30 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13394464-728xauto

30 Aralık Perşembe günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 845,60 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 890,02 lira satış fiyatı 890,18 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 5.508,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.671,00 TL satış fiyatı 5.781,00 TL üzerinden işlem görüyor.

728xauto

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.526,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.394,00 TL alış ve 2.542,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.261,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 30 Aralık itibariyle 1.199,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.269,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci el araba fiyatları ile ilgili zaman verdi! Yüzde 50 düşecek…İkinci el araba fiyatları ile ilgili zaman verdi! Yüzde 50 düşecek…
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
29 Aralık gram altın ne kadar oldu?29 Aralık gram altın ne kadar oldu?
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Cumhurbaşkanı 'müjde' diyerek duyurdu! "Öğretmenlerimizin hak ettiği..."

Cumhurbaşkanı 'müjde' diyerek duyurdu! "Öğretmenlerimizin hak ettiği..."

Bakan Nebati'den döviz kuru açıklaması: Bütün yolları kapattık

Bakan Nebati'den döviz kuru açıklaması: Bütün yolları kapattık

Üst limit yükseltildi! Karar Resmi Gazete'de

Üst limit yükseltildi! Karar Resmi Gazete'de

Ünlü ekonomistten çarpıcı 2022 yorumu: Uçacak

Ünlü ekonomistten çarpıcı 2022 yorumu: Uçacak

2022 emekli ve memur zammı belli oldu mu?

2022 emekli ve memur zammı belli oldu mu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Karda kışta dağ tepe demeden güvenle yol almanızı sağlayacak ürünler

Karda kışta dağ tepe demeden güvenle yol almanızı sağlayacak ürünler

Emekli maaşlarına yüzde 50'lik zam açıklaması! AK Partili isim duyurdu…

Emekli maaşlarına yüzde 50'lik zam açıklaması! AK Partili isim duyurdu…

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…

Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…

Maaş bordroları değişiyor! Fark belli oldu! 892 TL…

Maaş bordroları değişiyor! Fark belli oldu! 892 TL…

Memur ve emekli zammı için önemli açıklama

Memur ve emekli zammı için önemli açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.