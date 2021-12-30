30 Aralık altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Aralık 2021 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın dördüncü günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 736 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.261 liradan işlem görmekteydi. Önceki gün Resmi Gazete'de yeni yayınlanan karara göre altın hesabını Türk Lirası mevduat hesaplarına çevirenlere Merkez Bankası destek verecek. Aynı zamanda açılacak hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Her gün saat 11.00'de Merkez Bankası gram altın fiyatını duyuracak. İşte 30 Aralık Perşembe altın fiyatları...

30 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

30 Aralık Perşembe günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 845,60 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 890,02 lira satış fiyatı 890,18 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 5.508,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.671,00 TL satış fiyatı 5.781,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.526,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.394,00 TL alış ve 2.542,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.261,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 30 Aralık itibariyle 1.199,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.269,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

