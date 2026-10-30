30 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,89 TL, satış kuru ise 55,93 TL olarak belirlenmiştir. Bugün Euro',TL’de gözlemlenen günlük değişim %0,00 düzeyindedir. 1.000 euro, alış kurundan hesaplandığında 55.890 TL’ye, 5.000 euro ise 279.450 TL’ye karşılık gelmektedir. Euro/TL’nin geçtiğimiz haftaki değeri ise 7 gün önce 55,80 TL iken, bugün 55,93 TL olmuştur. Bu hafta içinde bir euronun TL bazında değişimi 0,13 TL olarak kaydedilmiş ve yüzde değişim %0,23 olmuştur.
Son 7 gün içerisinde Euro/TL’nin günlük kapanış değerleri ise şu şekildedir:
Destek seviyesi 55,64 TL, direnç seviyesi ise 56,07 TL olarak belirlenmiştir. Kullanıcıların bu seviyeleri takip etmeleri, Euro/TL’nin olası yönlenmeleri açısından faydalı olacaktır.
30 Ekim 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,89 TL
|55,93 TL
|%0,00
30 Ekim 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|49,94 TL
|49,95 TL
|%0,08
|İngiliz Sterlini
|66,93 TL
|66,94 TL
|%0,05
|İsviçre Frangı
|60,72 TL
|60,75 TL
|%0,33
|Kanada Doları
|35,74 TL
|35,75 TL
|%0,19
|Avustralya Doları
|35,12 TL
|35,13 TL
|%0,12
|Çin Yuanı
|7,50 TL
|7,51 TL
|%0,11
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%-0,11
|İsveç Kronu
|5,08 TL
|5,09 TL
|%0,25
30 Ekim 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1185
|%0,04
|GBP/USD
|1,3391
|%0,11
|USD/JPY
|157,62
|%-0,05
|USD/CHF
|0,8223
|%-0,24
Euro/TL’nin son 7 günlük kur değişimi grafikle gösterilmektedir.
Mevcut Euro/TL seviyesi, 55,64 TL destek seviyesi üzerinde kalması durumunda olası bir yükseliş için zemin hazırlayabilir. 56,07 TL direnci, izlenmesi gereken önemli bir seviye olup, bu seviyenin aşılması durumu Euro’de sıçrama yaşanabileceği anlamına gelebilir. EUR/USD paritesindeki hareketler Euro/TL üzerinde dolaylı etkiler yaratabilecektir.
Serbest piyasa 55,89 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.890 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1185 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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