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30 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL alış kuru 55,89 TL, satış kuru ise 55,93 TL olarak belirlendi. Euro'nun TL karşısındaki değerinde son bir haftada 0,13 TL artış yaşandı ve güncel değer 55,93 TL oldu.

30 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,89 TL, satış kuru ise 55,93 TL olarak belirlenmiştir. Bugün Euro',TL’de gözlemlenen günlük değişim %0,00 düzeyindedir. 1.000 euro, alış kurundan hesaplandığında 55.890 TL’ye, 5.000 euro ise 279.450 TL’ye karşılık gelmektedir. Euro/TL’nin geçtiğimiz haftaki değeri ise 7 gün önce 55,80 TL iken, bugün 55,93 TL olmuştur. Bu hafta içinde bir euronun TL bazında değişimi 0,13 TL olarak kaydedilmiş ve yüzde değişim %0,23 olmuştur.

Son 7 gün içerisinde Euro/TL’nin günlük kapanış değerleri ise şu şekildedir:

  • 2026-10-22: 55,80 TL,
  • 2026-10-23: 55,72 TL,
  • 2026-10-26: 55,63 TL,
  • 2026-10-27: 55,50 TL,
  • 2026-10-28: 55,57 TL,
  • 2026-10-29: 55,91 TL,
  • 2026-10-30: 55,93 TL.

Destek seviyesi 55,64 TL, direnç seviyesi ise 56,07 TL olarak belirlenmiştir. Kullanıcıların bu seviyeleri takip etmeleri, Euro/TL’nin olası yönlenmeleri açısından faydalı olacaktır.

Güncel Euro Kuru

30 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 55,89 TL 55,93 TL %0,00


Güncel Döviz Kurları

30 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 49,94 TL 49,95 TL %0,08
İngiliz Sterlini 66,93 TL 66,94 TL %0,05
İsviçre Frangı 60,72 TL 60,75 TL %0,33
Kanada Doları 35,74 TL 35,75 TL %0,19
Avustralya Doları 35,12 TL 35,13 TL %0,12
Çin Yuanı 7,50 TL 7,51 TL %0,11
Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %-0,11
İsveç Kronu 5,08 TL 5,09 TL %0,25


Öne Çıkan Pariteler

30 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1185 %0,04
GBP/USD 1,3391 %0,11
USD/JPY 157,62 %-0,05
USD/CHF 0,8223 %-0,24


Euro/TL’nin son 7 günlük kur değişimi grafikle gösterilmektedir.

30 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 1

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL seviyesi, 55,64 TL destek seviyesi üzerinde kalması durumunda olası bir yükseliş için zemin hazırlayabilir. 56,07 TL direnci, izlenmesi gereken önemli bir seviye olup, bu seviyenin aşılması durumu Euro’de sıçrama yaşanabileceği anlamına gelebilir. EUR/USD paritesindeki hareketler Euro/TL üzerinde dolaylı etkiler yaratabilecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 55,89 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.890 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1185 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

30 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru 2

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