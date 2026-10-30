30 Ekim 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 55,89 TL, satış kuru ise 55,93 TL olarak belirlenmiştir. Bugün Euro',TL’de gözlemlenen günlük değişim %0,00 düzeyindedir. 1.000 euro, alış kurundan hesaplandığında 55.890 TL’ye, 5.000 euro ise 279.450 TL’ye karşılık gelmektedir. Euro/TL’nin geçtiğimiz haftaki değeri ise 7 gün önce 55,80 TL iken, bugün 55,93 TL olmuştur. Bu hafta içinde bir euronun TL bazında değişimi 0,13 TL olarak kaydedilmiş ve yüzde değişim %0,23 olmuştur.

Son 7 gün içerisinde Euro/TL’nin günlük kapanış değerleri ise şu şekildedir:

2026-10-22: 55,80 TL,

2026-10-23: 55,72 TL,

2026-10-26: 55,63 TL,

2026-10-27: 55,50 TL,

2026-10-28: 55,57 TL,

2026-10-29: 55,91 TL,

2026-10-30: 55,93 TL.

Destek seviyesi 55,64 TL, direnç seviyesi ise 56,07 TL olarak belirlenmiştir. Kullanıcıların bu seviyeleri takip etmeleri, Euro/TL’nin olası yönlenmeleri açısından faydalı olacaktır.

Güncel Euro Kuru

30 Ekim 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,89 TL 55,93 TL %0,00





Güncel Döviz Kurları

30 Ekim 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 49,94 TL 49,95 TL %0,08 İngiliz Sterlini 66,93 TL 66,94 TL %0,05 İsviçre Frangı 60,72 TL 60,75 TL %0,33 Kanada Doları 35,74 TL 35,75 TL %0,19 Avustralya Doları 35,12 TL 35,13 TL %0,12 Çin Yuanı 7,50 TL 7,51 TL %0,11 Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %-0,11 İsveç Kronu 5,08 TL 5,09 TL %0,25





Öne Çıkan Pariteler

30 Ekim 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1185 %0,04 GBP/USD 1,3391 %0,11 USD/JPY 157,62 %-0,05 USD/CHF 0,8223 %-0,24





Euro/TL’nin son 7 günlük kur değişimi grafikle gösterilmektedir.

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL seviyesi, 55,64 TL destek seviyesi üzerinde kalması durumunda olası bir yükseliş için zemin hazırlayabilir. 56,07 TL direnci, izlenmesi gereken önemli bir seviye olup, bu seviyenin aşılması durumu Euro’de sıçrama yaşanabileceği anlamına gelebilir. EUR/USD paritesindeki hareketler Euro/TL üzerinde dolaylı etkiler yaratabilecektir.

Sıkça Sorulan Sorular