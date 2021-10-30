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30 Ekim 22 ayar bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

30.10.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar, düğün takısı veya yatırım aracı olarak değerlendirdikleri 22 ayar altın bilezik fiyatını merak ediyor. Dolar kurunda meydana gelen değişimler nedeniyle güne 550 TL ile giriş yapan gram altın sonrası, gözler 14,18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarına çevrildi.

Yatırımcılar ve vatandaşlar, doların rekor seviyesini görmesiyle, altın bilezik fiyatlarını araştırmaya başladı. Gram altının, güne kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi göstererek başlamasıyla, altın bilezik fiyatlarında son durumun ne olduğu merak edildi. İşte 30 Ekim Cumartesi 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altının alış fiyatı 299,72 TL, satış fiyatı ise 358,70 TL oldu. 14 ayar altında, yüzde 0,28'lik bir değer kaybı gözlemlendi.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altının alış fiyatı 401,50 TL, satış fiyatı ise 401,64 TL olarak güncellendi.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı 497,51 TL, satış fiyatı 502,69 TL'ye ulaşarak, hafta sonunun ilk gününe yüzde 0,85'lik bir değer kazancıyla giriş yaptı.

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