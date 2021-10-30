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30 Ekim gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

30.10.2021 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta boyunca anlık değişimler gösteren altın fiyatlarının güncel durumu, vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Dolar kurunda yaşanan hareketlilik, altın fiyatlarını da etkiliyor. Gram altın, hafta sonunun ilk gününe, aşağı yönlü ve kırmızı ibreyi göstererek giriş yaptı.

Doların hafta içi rekor seviyesine ulaşması, altın fiyatlarında da değişimlere neden oldu. 500 TL'yi geçerek yatırımcısını heyecanlandıran gram altın, güne yüzde 0,15'lik bir değer kaybıyla başladı. İşte 30 Ekim Cumartesi gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 550,00 TL, satış fiyatı ise 550,20 TL olarak güncellendi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 871,00 TL, satış fiyatı ise 904,00 TL olarak yüzde 0,11 oranında değer kazandı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Hafta sonunun ilk gününe yüzde 0,6'lık bir değer kazancıyla başlayan yarım altının alış fiyatı 1.741,00 TL, satış fiyatı ise 1.818,00 oldu.

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.483,00 TL, satış fiyatı 3.622,00 TL'ye vardı.


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