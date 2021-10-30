30 Ekim gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

Doların hafta içi rekor seviyesine ulaşması, altın fiyatlarında da değişimlere neden oldu. 500 TL'yi geçerek yatırımcısını heyecanlandıran gram altın, güne yüzde 0,15'lik bir değer kaybıyla başladı. İşte 30 Ekim Cumartesi gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...
Gram altın alış fiyatı 550,00 TL, satış fiyatı ise 550,20 TL olarak güncellendi.
Çeyrek altın alış fiyatı 871,00 TL, satış fiyatı ise 904,00 TL olarak yüzde 0,11 oranında değer kazandı.
Hafta sonunun ilk gününe yüzde 0,6'lık bir değer kazancıyla başlayan yarım altının alış fiyatı 1.741,00 TL, satış fiyatı ise 1.818,00 oldu.
Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.483,00 TL, satış fiyatı 3.622,00 TL'ye vardı.
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