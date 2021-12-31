31 Aralık 14 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'nin uygulanmasının ardından dolarda yaşanan sert düşüş, altın fiyatlarını da etkilemişti. Yatırım veya düğün takısı olarak altın bileziği tercih eden vatandaşlar, piyasalardaki son durumu ilgiyle takip ediyor. 22 ayar altın bilezik, haftanın son işlem gününe değer kazanarak giriş yaptı. İşte 31 Aralık Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik alış fiyatı 420,11 TL, satış fiyatı 521,08 TL olarak güncellendi. 14 ayar altın bilezik, yüzde 0,89 oranında değer kazandı.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bilezik alış fiyatı 565,00 TL, satış fiyatı 565,10 TL'ye ulaştı. 18 ayar altın bilezik yüzde 0,72 oranında değer kazandı.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı 697,93 TL, satış fiyatı 740,24 TL oldu. 22 ayar altın bilezikte yüzde 0,91 değer kazancı görüldü.

