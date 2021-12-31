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31 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 31 Aralık Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

31.12.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 31 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 31 Aralık Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

31 Aralık 2021 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 31 Aralık Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 5. günü olan 31 Aralık 2021 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

31 ARALIK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 13.328 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13.3269 liradan, satış fiyatı ise 13.3292 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%1.45'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.143 TL'den yapan euro şu anda 15.0463 TL alış ve 15.2399 TL satış fiyatına sahip.

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31 Aralık Cuma dolar kuru! 31 Aralık Cuma dolar kuru!
Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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