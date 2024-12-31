31 Aralık 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 31 Aralık Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 31 Aralık 2024 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

31 ARALIK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 35.3342 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 35.322 liradan, satış fiyatı ise 35.3465 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.04'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 36.7785 TL'den yapan euro şu anda 36.7544 TL alış ve 36.8028 TL satış fiyatına sahip.