31 Aralık Cuma gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'nin ardından dolar ve euroda düşüş gözlemlenmişti. Doların yeniden yükselişe geçmesiyle, altın fiyatlarında son durum merak edildi. Gram altın, haftanın son işlem gününde yüzde 0,73 oranında değer kazandı.
Gram altın alış fiyatı 774,10 TL, satış fiyatı 774,21 TL'ye ulaştı.
Çeyrek altın alış fiyatı 1.247,00 TL, satış fiyatı 1.302,00 TL olarak güncellendi. Çeyrek altında yüzde 0,77 değer kazancı görüldü.
Yarım altın alış fiyatı 2.495,00 TL, satış fiyatı 2.609,00 TL'ye vardı. Yarım altın yüzde 0,85 değer kazandı.
Cumhuriyet altını alış fiyatı 4.991,00 TL, satış fiyatı 5.195,00 TL oldu. Cumhuriyet altını, güne 0,85 değer kazancıyla başladı.
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