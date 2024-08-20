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  4. 33 ay sonra ilk kez! Bakan Şimşek paylaştı: Yüzde 7'nin altına indi

33 ay sonra ilk kez! Bakan Şimşek paylaştı: Yüzde 7'nin altına indi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
20.08.2024 15:16
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası faiz kararı sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 0 yıl vadeli ABD Doları gösterge tahvilinin getirisinin 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7’nin altına indiğini hatırlattı. "Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi" dedi.

33 ay sonra ilk kez! Bakan Şimşek paylaştı: Yüzde 7'nin altına indi

10 yıl vadeli ABD Doları gösterge tahvilimizin getirisi 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7’nin altına indi. Bakan Şimşek, TCMB'nin faiz kararı sonrası yaptığı değerlendirmede, faiz kararına değinmeden uygulanan programın risk primine etkisini yorumladı.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımla, "Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi" dedi.

RİSK PRİMİ İÇİN KARARLI MESAJ

"Maliyetlerimizdeki bu iyileşme özel sektörün dış finansmanını da olumlu etkiliyor" ifadesini kullanan Bakan Şimşek, "Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz" değerlendirmesini yaptı.

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cds primi
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