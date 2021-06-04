4 Haziran altın bilezik gram fiyatları | Bugün (4 Haziran) altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Uzun bir süredir ilgi gören altının fiyatları yatırımcılar ya da yatırım yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Dolar kurundaki yükselişten hareketle, yukarı yönlü ivme kazanan altın bilezik fiyatları her geçen gün değer kazanıyor. 14 ayar altın bilezik gramı ise dün kapanışta 298 seviyesindeyken, bugün güne 308 TL ile başladı.