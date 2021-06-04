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  4. 4 Haziran altın bilezik gram fiyatları | Bugün (4 Haziran) altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

4 Haziran altın bilezik gram fiyatları | Bugün (4 Haziran) altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

04.06.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır hem takı olarak hem de yatırım amaçlı olarak tercih edilen altın bilezik, dolar kurundaki hareketliliğe paralel olarak yükselişe geçti. 22 ayar altın bilezik dün kapanışta 477 seviyelerinde bulunurken, bu sabah itibariyle güne 485 ile başladı. Altın bilezik gram fiyatları bugün ne kadar oldu?

Uzun bir süredir ilgi gören altının fiyatları yatırımcılar ya da yatırım yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Dolar kurundaki yükselişten hareketle, yukarı yönlü ivme kazanan altın bilezik fiyatları her geçen gün değer kazanıyor. 14 ayar altın bilezik gramı ise dün kapanışta 298 seviyesindeyken, bugün güne 308 TL ile başladı.

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 485,45 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,11 artışla 485,14'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 477,93 seviyesinde kapattı.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 397,22 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,11 artışla 396,95'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 382,56 seviyesinde kapattı.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI
Güne 308,93 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,12 artışla 308,76'dan işlem görüyor. Dün 14 Ayar Altın, günü 298,71 seviyesinde kapattı.
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