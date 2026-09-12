SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan 2027 asgari ücret tahmini: Yeni rakamı açıkladı

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı yeni yılda yapılacak asgari ücret zammına çevrilmişken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan bir açıklama geldi. Daha önceki asgari ücret tahminleriyle gündeme gelen Erdursun, 2027 yılı için beklediği net asgari ücret rakamını açıkladı.

Özgür Erdursun, mevcut asgari ücret üzerinden yaptığı değerlendirmede 2027 yılında yaklaşık yüzde 25 oranında artış beklediğini açıkladı.

"YENİ ASGARİ ÜCRET TAHMİNİM: 35 BİN TL"

Bugün net 28 bin 75 lira olarak uygulanan asgari ücretin yapılacak artışla birlikte 35 bin lira seviyesine yükselebileceğini öngören Erdursun, tahminini net rakamla da paylaştı. Erdursun, 2027 asgari ücretine ilişkin tahminini 35 bin TL olarak açıkladı.

2027 asgari ücret tahminim:

Asgari ücrette yaklaşık %25 artış bekliyorum.

Bugün 28.075 TL olan net asgari ücretin 35.000 TL civarına yükselmesini öngörüyorum.



Tahminim: 35.000 TL. — Özgür Erdursun (@ozgurerdursun) September 11, 2026

Özdursun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

2027 asgari ücret tahminim: Asgari ücrette yaklaşık %25 artış bekliyorum. Bugün 28.075 TL olan net asgari ücretin 35.000 TL civarına yükselmesini öngörüyorum. Tahminim: 35.000 TL.

2026 ASGARİ ÜCRETİ BİLMİŞTİ

Erdursun'un tahminleri takipçileri arasında ayrı bir güven taşıyor; geçen yıl 2026 asgari ücreti için verdiği rakam, Aralık ayında masaya oturan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açıkladığı 28.075 TL'lik nihai tutarla neredeyse birebir örtüşmüştü. Bu isabet, uzmanın yeni açıklamasının da bu kez yakından takip edilmesine yol açıyor.

2027 asgari ücreti için resmi görüşmelerin Aralık ayında başlaması, yeni rakamın ise işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geleceği komisyon toplantılarının ardından netleşmesi bekleniyor.