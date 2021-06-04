4 Haziran Dolar kuru ne kadar? | Bugün (4 Haziran) dolar ne kadar oldu?

Euro ise dün kapanışta 10,57 seviyelerinde bulunurken, bu sabah güne 10,58 ile başladı. Dolar endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 90,55 seviyelerinde bulunuyor. Euro/Dolar paritesi ise yüzde 0,10 düşüşle 1,2115 seviyesinde bulunuyor. Dün TÜİK’in açıkladığı verilere göre Mayıs ayı enflasyonu bir önceki yılın aynı dönemine göre 16,59 arttı.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.