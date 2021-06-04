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  4. 4 Haziran Dolar kuru ne kadar? | Bugün (4 Haziran) dolar ne kadar oldu?

4 Haziran Dolar kuru ne kadar? | Bugün (4 Haziran) dolar ne kadar oldu?

04.06.2021 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta artışa geçen dolar kuru 8,88 zirvesiyle birçok kişiyi korkuturken, daha sonra Merkez Bankası Başkanının yaptığı açıklamalarla gerilemişti. Ancak Dün itibariyle tekrar yukarı yönlü hareketine başlayan Dolar, dün kapanışta 8,70 seviyelerinde bulunuyordu.

Euro ise dün kapanışta 10,57 seviyelerinde bulunurken, bu sabah güne 10,58 ile başladı. Dolar endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 90,55 seviyelerinde bulunuyor. Euro/Dolar paritesi ise yüzde 0,10 düşüşle 1,2115 seviyesinde bulunuyor. Dün TÜİK’in açıkladığı verilere göre Mayıs ayı enflasyonu bir önceki yılın aynı dönemine göre 16,59 arttı.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 10,5868 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,03 azalışla 10,5664 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,5700 seviyesinde kapattı.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 10,5868 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,03 azalışla 10,5667 liradan işlem görüyor. Dün Euro, günü 10,5700 seviyesinde kapattı.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 12,3151 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,01 azalışla 12,2943 liradan işlem görüyor. Dün İngiliz Sterlini, günü 12,2954 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Fed Euro Amerikan Doları
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