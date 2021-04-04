4 Nisan dolar fiyatları | 4 Nisan dolar ne oldu?

Euro haftalık olarak %0,06 ile kırmızı ibre ile hareket ederken, Amerikan Doları ise haftalık %0,61 civarında bir yükseliş gösterdi. Ani yükselişlerine kapanış öncesi gün içinde de devam eden Amerikan Doları, 4 Nisan itibariyle 8,15 TL’den işlem görüyor. Euro ise 4 Nisan gününde 9,59 seviyesini koruyor.