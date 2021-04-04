4 Nisan dolar fiyatları | 4 Nisan dolar ne oldu?

Euro haftalık olarak %0,06 ile kırmızı ibre ile hareket ederken, Amerikan Doları ise haftalık %0,61 civarında bir yükseliş gösterdi. Ani yükselişlerine kapanış öncesi gün içinde de devam eden Amerikan Doları, 4 Nisan itibariyle 8,15 TL’den işlem görüyor. Euro ise 4 Nisan gününde 9,59 seviyesini koruyor.
DOLAR NE KADAR?
Kapanış gününe 8,11 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 4 Nisan itibarıyla haftalık %0,61 artışla 8,15 liradan işlem görüyor. 2 Nisan günü en düşük 7,99, en yüksek 8,17 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,15 seviyesinde kapattı. 1 Amerikan Doları 8,15 TL'ye karşılık gelmektedir.
EURO NE KADAR?
Kapanış gününe 9,55 ile başlayan Euro kuru, 4 Nisan itibarıyla 9,58 liradan işlem görüyor. 2 Nisan'da en düşük 9,42, en yüksek 9,63 seviyelerini gören Euro, günü 9,58 seviyesinde kapattı. 1 Euro 9,58 TL'ye karşılık gelmektedir.
STERLİN NE KADAR?
Kapanış gününe 11,23 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 4 Nisan itibarıyla 11,29 liradan işlem görüyor. 2 Nisan'da en düşük 11,07, en yüksek 11,32 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,263seviyesinde kapattı. 1 İngiliz Sterlini 11,23 TL'ye karşılık gelmektedir.
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