45 TL olacak mı? Garanti BBVA, dolar tahminini değiştirdi! 2024 sonu dolar fiyatı...

Dolar fiyatındaki hareketlilik pek çok kişi tarafından dikkatle takip edilirken bir yandan da bankaların tahminleri merak ediliyor. Garanti BBVA da 2024 yıl sonu dolar tahmininde değişikliğe gitti. Garanti BBVA, Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken bir analiz yayınladı. Garanti BBVA Başekonomisti Seda Güler Mert ve ekibi tarafından hazırlanan ekim ayı Türkiye Ekonomik Görünümü notunda; büyüme, cari açık, faiz, enflasyon ve dolar/TL'ye ilişkin dikkat çeken ifadeler yer aldı.

BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞTÜ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; dev banka Türkiye'nin 2024 büyüme beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 3,2'ye, düşürdü. Bankanın uzun vadeli büyüme tahmini ise yüzde 3,5'ten yüzde 4'e yükseltildi.

FAİZ İNDİRİM İÇİN ARALIK VURGUSU

Garanti BBVA ekonomistleri, cari açığın milli gelire oranının 2024'te yüzde 1,3, 2025’te ise yüzde 1,6 olacağını tahmin etti. Bankanın faiz indirimine ilişkin beklentisi ise değişmedi. İlk indirimin aralık ayında yapılacağını öngören Garanti BBVA, 2025 sonunda faizin yüzde 30'a kadar gerilemesini bekliyor.

Banka politika faizine yönelik aralık ayında ilk indirim tahminini ise değiştirmedi. Bankanın öngörülerine göre 2025 sonunda politika faizi yüzde 30 seviyesine kadar gerileme gösterecek.

2024 VE 2025 DOLAR/TL TAHMİNİ

Bankanın yıl sonu dolar tahmininde 1 liralık bir değişme oldu. Buna göre 2024 için dolar/TL tahmini 38 TL'den 37 TL'ye indi. 2025 sonu için beklenti ise 45,5 oldu.

Banka yıl sonunda enflasyonun yüzde 43 olmasını beklerken, 2025 için ise tahmin yüzde 25 olarak açıklandı.