5 Aralık dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

Dolar kurunda son zamanlarda görülen hareketlilik nedeniyle geçtiğimiz cuma günü TCMB'den ikinci kez piyasaya müdahale edildiğine ilişkin açıklama gelmişti. Konuya ilişkin Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanılmıştı. Son gelişmeler sonrasında dolar, euro ve sterlinde son durum...

DOLAR NE KADAR?

Piyasaların kapandığı gün olan 3 Aralık Cuma günü en yüksek 13,89 TL'ye kadar ulaşan dolar, haftayı 13,72 TL'den kapattı.

EURO NE KADAR?

3 Aralık Cuma günü en yüksek 15,70 TL'ye ulaşan euro günü 15,54 TL'den kapattı.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 3 Aralık Cuma günü en yüksek 18,47 TL'ye ulaştı. Sterlin haftayı 18,22 TL'den kapattı.

