5 Mayıs güncel Dolar kuru | Dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar oldu?

Dolar kuru 5 Mayıs gününe sakin bir seyirle başladı. FED Başkanı Powell, ekonomide canlandırma konusundaki çalışmalarına dikkat çekerken, ekonomideki enflasyon endişeleri piyasalardaki fiyatlar üzerinde bir baskı oluşturmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %1,60’ın üzerinde bir seviyede dengelendi.

Dolar/TL bugün 8,30-8,33 bandında hareket ederken Euro/TL ise 9,98-10,01'lerde işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell Pazartesi gerçekleştirdiği konuşmada, ekonomide henüz düzlüğe çıkılmadığını ancak gerçek bir ilerleme kaydedildiğini söyledi. Powell, "Bazı ülkeler hala Covid-19'un pençesinde korkunç bir şekilde acı çekerken, ABD'deki ekonomik görünüm açıkça canlandı" değerlendirmesinde bulundu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon yüzde 17.14 yıllık enflasyon, beklentinin hafif altında kalırken dolar endeksi ve ABD tahvil getirirlerinin de gerilemesi dolar kurunu bir miktar aşağı çekti. Doların düşmesinde imalat endeksinin beklentilerin altında kalması etkili oldu.