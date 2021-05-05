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5 Mayıs güncel Dolar kuru | Dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar oldu?

05.05.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile işi olan ve yatırım yapanların ilgiyle takip ettiği Dolar kuru bugün yatay seyirle güne başladı. Dolar, 4 Mayıs tarihinde kapanışta 8,32 seviyesinde bulunurken, Euro ise günü 10,00 seviyelerinde bitirdi. 5 Mayıs bugün ise Amerikan Doları ve Euro, günü kapanış seviyelerine yakın bir seviyede açtı. Peki bugün dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Dolar kuru 5 Mayıs gününe sakin bir seyirle başladı. FED Başkanı Powell, ekonomide canlandırma konusundaki çalışmalarına dikkat çekerken, ekonomideki enflasyon endişeleri piyasalardaki fiyatlar üzerinde bir baskı oluşturmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %1,60’ın üzerinde bir seviyede dengelendi.

Dolar/TL bugün 8,30-8,33 bandında hareket ederken Euro/TL ise 9,98-10,01'lerde işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell Pazartesi gerçekleştirdiği konuşmada, ekonomide henüz düzlüğe çıkılmadığını ancak gerçek bir ilerleme kaydedildiğini söyledi. Powell, "Bazı ülkeler hala Covid-19'un pençesinde korkunç bir şekilde acı çekerken, ABD'deki ekonomik görünüm açıkça canlandı" değerlendirmesinde bulundu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon yüzde 17.14 yıllık enflasyon, beklentinin hafif altında kalırken dolar endeksi ve ABD tahvil getirirlerinin de gerilemesi dolar kurunu bir miktar aşağı çekti. Doların düşmesinde imalat endeksinin beklentilerin altında kalması etkili oldu.

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,3246 ile başlayan Amerikan Doları kuru, bugün itibarıyla %0,11 azalışla 8,3154 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,2393, en yüksek 8,3481 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,3221 seviyesinde kapattı.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 9,9917 ile başlayan Euro kuru, 5 Mayıs itibarıyla %0,04 azalışla 10,0066 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,9291, en yüksek 10,0391 seviyelerini gören Euro, günü 10,0059 seviyesinde kapattı.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,5871 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 5 Mayıs itibarıyla %0,24 artışla 11,5986 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,4490, en yüksek 11,5972 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,5693 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Fed Euro Amerikan Doları
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