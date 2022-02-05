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5 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 5 Şubat 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

05.02.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Şubat Cumartesi piyasaların kapalı olduğu haftanın beşinci gününde vatandaşlar piyasayı takip etmeyi sürdürüyor. Önceki günlerde ABD Merkez Bankası yetkililerinin hafta içinde yapmış oldukları sözlü yönlendirmelerinde, gereğinden hızlı faiz artırmanın risklerine dikkati çekmeleri küresel alanda risk iştahını artırmayı sürdürmüştü. Peki 5 Şubat'ta dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 5 Şubat'ta dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

5 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 5 Şubat 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Bir süredir 14 lira sınırına yakın seyreden dolar kurundaki son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 5 Şubat'ta aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 5 Şubat 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

5 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın beşinci günü olan 5 Şubat Cumartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 13,5442 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13,5563 liradan, satış fiyatı ise 13,5677 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

728xauto (77)

%0,15'lik bir değişim yaşayan euro da bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,5442 TL'den yapan euro şu anda 15,5353 TL alış ve 15,5533 TL satış fiyatına sahip.

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Euro
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