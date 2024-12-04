'50 dolardan 5 dolar komisyon' Sahte dolar krizini bile fırsat gördüler! Daha ucuza almak için yapıyorlar

Son günlerde sahte dolar krizi büyük gündem yarattı. Kapalı Çarşı'da patlak veren sahte dolar krizinde şimdi de fırsatçılar ortaya çıktı. Bu krizi ellerini ovuşturup fırsata çevirenler olduğu ileri sürüldü. Çeşitli riskleri barındırdığı için dolar alımı dururken dolar bozdurmak isteyenler bazı döviz bürolarına gidip bozdurabiliyorlar. Ancak eski basım dolarları güncel kurdan değil de daha düşük kurdan, daha düşük fiyata alan ya da döviz bozdurmak isteyenlerden bir şekilde bozdururken komisyon alanlar olduğu iddiası hakim. İşte detaylar...

"100 DOLARDAN 5 DOLAR, 50 DOLARDAN 5 DOLAR GİBİ KOMİSYONLAR"

TV100'de yer alan habere göre; sahte dolar krizi ile birlikte fırsatçılara gün doğdu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Bu fırsatçılığı karşı da vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım, uyanık olması lazım. 100 dolardan 5 dolar, 50 dolardan 5 dolar gibi komisyonlar istendiği haberleri geliyor" dedi.

Sahte 50 ve 100 dolarlar Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Özellikle bu kriz patlak verdikten sonra bazı döviz büroları dövizini bozdurmak isteyenlerden komisyon talep ediyor. Memiş "Özellikle şu elimde göstermiş olduğum eski basım 100 dolarla yeni basım 50 dolar arasında bir problem vardı" ifadelerini kullandı.

DAHA UCUZA ALMAK İÇİN YAPIYORLAR

Amaç adı sahtecilikle anılan eski basım dolarları daha ucuza almak. Güncel kur yerine ortalama 25 liradan saymak. Hatta o komisyon 10 dolara kadar çıkıyor.

Memiş "BDDK'nın veya Bankalar Birliği'nin bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapması lazım ve normalleşme süreciyle alakalı tekrar yeni açıklamalar yapması gerektiğini şahsen düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Sahte dolar fırsatçılığının önüne geçilmezse 90'lı yıllardan alışkın olduğumuz karaborsa dolarların tekrar piyasada görülebileceği belirtildi.

Memiş "Döviz tarafında bu tantanalar devam ederse, bu tedirginlik devam ederse karaborsadan tutun da fırsatçılığı tutun da komisyondan tutun da her şeyle ortam olabilir" dedi.

İSLAM MEMİŞ'TEN UYARI

Peki, bu fırsatçılığın cezası var mı? Bununla ilgili olarak Memiş "Böyle bir fırsatçılık olduğu zaman tabii ki cezası vardır ama direkt olarak yetki belgesi iptal edilir mi sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Memiş'ten bir de tavsiye geldi. Memiş "Bankaların ve döviz bürolarının kapalı olduğu saatlerde tanımadıkları insanlardan döviz almayacaklar" dedi.