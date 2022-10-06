6 Ekim dolar kaç liradan işlem görüyor? Euro kaç TL oldu? 6 Ekim 2022 dolar alış satış fiyatı!

Dolar ve Euroda son durum 6 Ekim 2022 Perşembe günü merak konusu oldu. Döviz kuruna ilişkin güncel alış satış fiyatları merak edildi. Peki, Euro kaç TL oldu? 6 Ekim dolar kaç liradan işlem görüyor?

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,5713 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,5646 TL ve güncel satış fiyatı 18,5781 TL seviyelerinde seyretti.

Dolar/TL 6 Ekim 2022 Perşembe günü 18,57 seviyesinde işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,47'lik artışla yapan euro 18,4280 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,4064 TL alış fiyatından, 18,4497 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 6 Ekim Perşembe günü aynı dakikalarda 18,41 civarında işlem görüyor.

