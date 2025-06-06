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6 Haziran Cuma 2025 dolar ne kadar?

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 39,2850 seviyesinden işlem görüyor.

6 Haziran Cuma 2025 dolar ne kadar?

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,3 üzerinde 39,2780'den tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.10 itibarıyla bir önceki kapanışının hemen üzerinde 39,2850 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 44,9800'den ve sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 53,3380'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 98,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD yönetiminin ticaret politikaları küresel ekonomide temel belirsizlik kaynağı olmayı sürdürürken, ABD ekonomisinin gidişatına dair daha fazla bilgi edinmek için bugün açıklanacak istihdam raporu verileri yakından takip ediliyor.

Analistler, ADP özel sektör istihdamı verisinin mayıs ayını yansıttığını hatırlatarak, özel sektör istihdamına ilişkin zayıf gelen verilerinin ardından bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ABD'deki büyümeye yönelik daha net sinyaller vereceğini söyledi.

İstihdam rapor verilerinin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlık görevinden kısa süre önce ayrılan Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, Kongre'nin gündemindeki vergi indirimi tasarısını sert sözlerle eleştirmesinin ardından iki isim arasındaki artan gerilim de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Tarifeler cephesinde ise ABD yönetiminin ticaret ortaklarıyla yürüttüğü tarife müzakereleri takip edilmeye devam ediyor. Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin ardından ilk kez telefonda görüştü.

Trump, görüşmede ağırlıklı olarak iki ülke arasındaki ticaret ve gümrük tarifeleri konularını ele aldıklarını belirterek, iki ülkenin heyetlerinin kısa süre içinde belirlenecek bir yerde bir araya geleceğini aktardı.

Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde büyüme takip edilirken, yurt içi piyasalar Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olacak.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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