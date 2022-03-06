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6 Mart Pazar altın fiyatları ne kadar oldu? 6 Mart 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

06.03.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Mart Pazar piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde altın fiyatları merak ediliyor. Şu anda 899 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle Rusya Ukrayna savaşı sonrası piyasalar da yakından takip edilirken, gram altında yükseliş yaşanmıştı. Peki 6 Mart'ta gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 6 Mart 2022 altın fiyatları...

6 Mart Pazar altın fiyatları ne kadar oldu? 6 Mart 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın son günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 879,17 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.452 liradan işlem görmekteydi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 6 Mart 2022 Pazar günü altın fiyatları...

6 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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6 Mart Pazar günü haftanın son gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 879,17 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 899,07 lira satış fiyatı 899,22 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 5.786,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.828,00 TL satış fiyatı 5.902,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.903,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.923,00 TL alış ve 2.961,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.452,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 6 Mart itibariyle 1.459,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.481,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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gram altın çeyrek altın yarım altın
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