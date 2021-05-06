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  4. 6 Mayıs Dolar kuru | Bugün (6 Mayıs) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

6 Mayıs Dolar kuru | Bugün (6 Mayıs) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

06.05.2021 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ile yatırım yapanların ve Dolar ile iş yapanların en çok merak ettiği konulardan biri olan Dolar fiyatları bugün ne kadar oldu? Dün kapanışta 8,31 seviyesinde olan Amerikan Doları, bugün güne aynı seviyede başladı. Euro ise kapanışta 9,99 seviyesindeyken, bugün güne 10,00’un üzerinde başladı. 6 Mayıs dolar kuru son durum… Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin aşırı ısındığını ve bu sebeple faizlerin artması gerektiğini açıkladı. Bu açıklamadan sonra piyasalarda yukarı yönlü bir baskı oluştu. Dolar endeksi, dün yüzde 0,2 yükselişle 91,4’ten seviyelerinden işlem gördü. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,1990 seviyelerinde hareket etti. Bugün dolar ne kadar? Euro ne kadar?

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini ifade etti. Birkaç saat sonra konuya açıklık getiren Yellen, faiz artırımının tahmin ettiği ya da önerdiği bir şey olmadığını, harcama paketlerinin enflasyonist bir sorun olacağını düşünmediğini söyledi.

Yellen'ın piyasalardaki volatiliteyi artıran açıklamalarının ardından gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde de yukarı yönlü baskı oluştu.

Analistler, Yellen'ın açıklamalarının ardından dolar endeksinin yükseldiğini, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinde ise düşüş yaşandığını belirterek, tüm bunların döviz piyasalarında da volatiliteyi artırdığını söyledi.

Yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca Yellen'ın açıklamaları sonrası ABD Merkez Bankası üyelerinin yapacağı konuşmaların öneminin arttığını vurguladı.

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,3198 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 6 Mayıs itibarıyla %0,13 artışla 8,3245 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,2980, en yüksek 8,3728 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,3138 seviyesinde kapattı.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 9,9975 ile başlayan Euro kuru, 6 Mayıs itibarıyla %0,55 artışla 10,0504 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,9699, en yüksek 10,0673 seviyelerini gören Euro, günü 9,9904 seviyesinde kapattı.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,6066 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 6 Mayıs itibarıyla %0,38 artışla 11,6133 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,5401, en yüksek 11,6501 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,5736 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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