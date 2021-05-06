6 Mayıs Dolar kuru | Bugün (6 Mayıs) Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin aşırı ısındığını ve bu sebeple faizlerin artması gerektiğini açıkladı. Bu açıklamadan sonra piyasalarda yukarı yönlü bir baskı oluştu. Dolar endeksi, dün yüzde 0,2 yükselişle 91,4’ten seviyelerinden işlem gördü. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 1,1990 seviyelerinde hareket etti. Bugün dolar ne kadar? Euro ne kadar?

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin "aşırı ısınmasını" önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini ifade etti. Birkaç saat sonra konuya açıklık getiren Yellen, faiz artırımının tahmin ettiği ya da önerdiği bir şey olmadığını, harcama paketlerinin enflasyonist bir sorun olacağını düşünmediğini söyledi.

Yellen'ın piyasalardaki volatiliteyi artıran açıklamalarının ardından gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde de yukarı yönlü baskı oluştu.

Analistler, Yellen'ın açıklamalarının ardından dolar endeksinin yükseldiğini, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinde ise düşüş yaşandığını belirterek, tüm bunların döviz piyasalarında da volatiliteyi artırdığını söyledi.

Yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, ayrıca Yellen'ın açıklamaları sonrası ABD Merkez Bankası üyelerinin yapacağı konuşmaların öneminin arttığını vurguladı.