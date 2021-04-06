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6 Nisan dolar kurunda son durum | Dolar ve Euro ne kadar oldu?

DOVİZ HABERLERİ  | 06.04.2021 07:31 | Son Güncelleme

Döviz kurlarında yaşanan haraketlilik bir süredir yatırımcıların dikkatini çekiyor. Amerikan doları, Euro ve Sterlin gibi para birimlerindeki anlık değişimler, yatırım yapacak kişilerin ilgi odağı oluyor. 5 Nisan tarihinde günü 8,09 seviyelerinde kapatan Amerikan doları, 6 Nisan sabah saatlerinde seviyesini koruyor. Euro ise 6 Nisan itibariyle 9,60 TL’den işlem görüyor. 6 Nisan Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Yatırımcıların gözü, bir süredir ani düşüşler ve yükselişler yaşayan döviz kurlarında. Döviz fiyatlarındaki değişimleri yakından takip eden yatırımcılar ise anlık olarak kur fiyatlarını araştırıyor. 6 Nisan sabahı Amerikan Doları güne 8,10 seviyesinde başlarken, Euro ise dünkü kapanış seviyesine yakın olarak 9,60 TL’den işlem görüyor. Peki, Amerikan Doları, Euro ve Sterlin ne kadar?

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,10 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 6 Nisan itibarıyla 8,10 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,08, en yüksek 8,24 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,09 seviyesinde kapattı. 1 Amerikan Doları 8,10 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 9,61 ile başlayan Euro kuru, 6 Nisan itibarıyla %0,20 artışla 9,61 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,53, en yüksek 9,71 seviyelerini gören Euro, günü 9,58 seviyesinde kapattı. 1 Euro 9,61 TL'ye karşılık gelmektedir.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,30 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 6 Nisan itibarıyla %0,37 artışla 11,32 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,25, en yüksek 11,41 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,28 seviyesinde kapattı. 1 İngiliz Sterlini 11,32 TL'ye karşılık gelmektedir.
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