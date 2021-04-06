6 Nisan dolar kurunda son durum | Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Yatırımcıların gözü, bir süredir ani düşüşler ve yükselişler yaşayan döviz kurlarında. Döviz fiyatlarındaki değişimleri yakından takip eden yatırımcılar ise anlık olarak kur fiyatlarını araştırıyor. 6 Nisan sabahı Amerikan Doları güne 8,10 seviyesinde başlarken, Euro ise dünkü kapanış seviyesine yakın olarak 9,60 TL’den işlem görüyor. Peki, Amerikan Doları, Euro ve Sterlin ne kadar?