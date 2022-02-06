6 Şubat 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 6 Şubat 2022 Pazar 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

6 Şubat Pazar günü haftanın altıncı gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 6 Şubat'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

6 ŞUBAT'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

6 Şubat günü piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 725,74 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 6 Şubat 2022 itibariyle 718,22 TL alış ve 725,28 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 575,12 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 575,45 TL alış ve 575,56 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 521,35 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,08 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 431,02 TL alış ve 520,91 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.