7 Aralık dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

Merkez Bankası tarafından, dolarda görülen hareketliliğe ilişkin yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 16 Aralık Perşembe günü toplanacak. PPK faiz kararı 14.00'te açıklanacak. İşte dolar, euro ve sterlinde son durum...
Dolar 7 Aralık sabah saatlerine yüzde 0,12'lik yükseliş ile 13,81 TL'den başladı.
Yüzde 0,17 değer kazanan euro 15,60 TL oldu.
Yüzde 0,31 yükselen sterlin 18,3294 TL'den alınıyor ve 18,3962 TL'den satılıyor.
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