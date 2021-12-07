FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 7 Aralık dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

7 Aralık dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

07.12.2021 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolardaki hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz cuma TCMB tarafından yapılan açıklamada piyasaya ikinci kez müdahale edildiği belirtilmişti. Ayrıca 16 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısında alınacak faiz kararı piyasaların yönü için önem arz ediyor. İşte dolar, euro ve sterlinde son durum...

Merkez Bankası tarafından, dolarda görülen hareketliliğe ilişkin yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 16 Aralık Perşembe günü toplanacak. PPK faiz kararı 14.00'te açıklanacak. İşte dolar, euro ve sterlinde son durum...

7 Aralık dolar ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL?

DOLAR NE KADAR?

Dolar 7 Aralık sabah saatlerine yüzde 0,12'lik yükseliş ile 13,81 TL'den başladı.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0,17 değer kazanan euro 15,60 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

Yüzde 0,31 yükselen sterlin 18,3294 TL'den alınıyor ve 18,3962 TL'den satılıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araç sahipleri dikkat! Zorunlu Trafik Sigortası'nda değişiklikAraç sahipleri dikkat! Zorunlu Trafik Sigortası'nda değişiklik
PARTNER Aileye girdi! Aileye girdi!
Dolar haftanın ilk gününe nasıl başladı?Dolar haftanın ilk gününe nasıl başladı?
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de büyük gerginlik: Sana soruyorum hadsiz atanmış

TBMM'de büyük gerginlik: Sana soruyorum hadsiz atanmış

Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

Bakanlıktan 'ek gösterge' ve 'zam düzenlemesi' açıklaması

Bakanlıktan 'ek gösterge' ve 'zam düzenlemesi' açıklaması

Ev fiyatı artışında İzmir dünya 2’ncisi

Ev fiyatı artışında İzmir dünya 2’ncisi

Asgari ücretle ilgili çarpıcı tahmin!

Asgari ücretle ilgili çarpıcı tahmin!

İşte lüks araç sınıfına geçen olan 8 otomobil

İşte lüks araç sınıfına geçen olan 8 otomobil

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Merkez Bankasından dövize yeni müdahale

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

Merkez Bankasından yatırımcılarla kritik toplantı

Merkez Bankasından yatırımcılarla kritik toplantı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.