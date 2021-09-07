7 Eylül 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 7 Eylül 2021 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

7 Eylül Salı günü haftanın ilk gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik güne yükselişle başladı. Peki 7 Eylül'de 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte altın bilezik fiyatları...

7 EYLÜL'DE 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

7 Eylül günü piyasaların takip edildiği haftanın ilk gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 441,50 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 7 Eylül itibariyle 440,35 TL alış ve 443,58 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 354,37 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 354,74 TL alış ve 354,81 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 319,36 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,19 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 266,37 TL alış ve 319,98 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.



