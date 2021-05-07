FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 7 Mayıs Dolar kuru ilk rakamlar | Bugün (7 Mayıs) Dolar ve Euro ne kadar?

7 Mayıs Dolar kuru ilk rakamlar | Bugün (7 Mayıs) Dolar ve Euro ne kadar?

07.05.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcıların yakından takip ettiği Dolar kuru fiyatları bugün de araştırılıyor. İç piyasalarda Dolar kuru birkaç gündür sakin günler geçiriyor. Amerikan Doları dün kapanışta 8,27 seviyesinde bulunurken, bugün güne kapanış seviyesinde başladı. Euro, ise dün günü 10,00 ile bitirirken bugün yine günü kapanış seviyesi ile açtı. Peki bugün Dolar kurunda son durum ne? Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Dolar kuru sakin günler geçirirken, Merkez Bankası da bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19’da sabit bıraktı. Açıklanan kararda, Nisan enflasyon tahmin politikasında belirgin düşüşler yaşanana kadar para politikasının bu şekilde kalacağı açıklandı. Karardan sonra Dolar TL karşısında hafif bir yükseliş yaşarken, Euro ise sabit kaldı.

ABD ve Avrupa merkez bankalarının yetkililerinin açıklamalarının da takip edileceğini ifade eden uzmanlar, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin izleneceğini bildirdi.

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar/TL güne 8,2835 ile başladı. Şu an Amerikan Doları %0,16 artışla 8,2825 liradan işlem görüyor. Amerikan Doları, dün günü 8,2714 seviyesinde kapattı.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 10,0011 ile başlayan Euro kuru, 7 Mayıs itibarıyla %0,14 artışla 10,0191 liradan işlem görüyor. Euro, dün günü 10,0077 seviyesinde kapattı.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,5455 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, bugün itibarıyla %0,28 artışla 11,5513 liradan işlem görüyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Euro Amerikan Doları BOE Technology
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Sedat Peker'in iddialarına yalanlama

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Sedat Peker'in iddialarına yalanlama

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bakan Elvan'dan kripto para platformları ile ilgili önemli açıklama

Bakan Elvan'dan kripto para platformları ile ilgili önemli açıklama

SPK onlarca kişiyi yakaladı!

SPK onlarca kişiyi yakaladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Emeklilerin ikramiye tarihleri belli oldu!

Emeklilerin ikramiye tarihleri belli oldu!

Demirtaş'tan kripto uyarısı: Batarsınız asla yapmayın!

Demirtaş'tan kripto uyarısı: Batarsınız asla yapmayın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.