7 Mayıs Dolar kuru ilk rakamlar | Bugün (7 Mayıs) Dolar ve Euro ne kadar?

Dolar kuru sakin günler geçirirken, Merkez Bankası da bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19’da sabit bıraktı. Açıklanan kararda, Nisan enflasyon tahmin politikasında belirgin düşüşler yaşanana kadar para politikasının bu şekilde kalacağı açıklandı. Karardan sonra Dolar TL karşısında hafif bir yükseliş yaşarken, Euro ise sabit kaldı.

ABD ve Avrupa merkez bankalarının yetkililerinin açıklamalarının da takip edileceğini ifade eden uzmanlar, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin izleneceğini bildirdi.