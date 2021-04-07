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7 Nisan döviz kuru son durum | 7 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu?

DOVİZ HABERLERİ  | 07.04.2021 07:18 | Son Güncelleme

Yatırımcıların ilgisini çeken ve sürekli bir şekilde takip ettikleri döviz kuru, hareketliliğine 7 Nisan gününde de devam ediyor. 6 Nisan günü Amerikan doları günü 8,13 seviyelerinde kapatırken, Euro ise 9,66 seviyelerinde işlem gördü. Amerikan doları dün piyasa kapanışındaki seviyesini hala korurken, Euro güne çok az bir düşüşle 9,64 seviyesinde başladı. Peki 7 Nisan günü Dolar, Euro ve Sterlin ne kadar oldu?

Euro, haftalık %0,08 bir düşüş yaşarken, aylık olarak ise %7,94 bir yükseliş gösterdi. Amerikan doları ise haftalık %1,13 düşüş gösterirken, aylık olarak %8,15 yeşil ibre ile hareket etti. Yatırımcıların gözlerinin çevrili olduğu Amerikan doları ve Euro fiyatları bugün güne durgun başladı. Peki 7 Nisan günü Dolar, Euro ve Sterlin ne kadar oldu?

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,13 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 7 Nisan itibarıyla %0,21 artışla 8,14 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,08, en yüksek 8,16 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,13 seviyesinde kapattı. 1 Amerikan Doları 8,1451 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 9,64 ile başlayan Euro kuru, 7 Nisan itibarıyla %0,26 artışla 9,69 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,56, en yüksek 9,68 seviyelerini gören Euro, günü 9,66 seviyesinde kapattı. 1 Euro 9,6960 TL'ye karşılık gelmektedir.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,28 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 7 Nisan itibarıyla %0,51 artışla 11,30 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,23, en yüksek 11,33 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,25 seviyesinde kapattı. 1 İngiliz Sterlini 11,3096 TL'ye karşılık gelmektedir.
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