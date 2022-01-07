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7 Ocak Cuma 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

07.01.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar ve yatırımcılar, hafta boyunca anlık değişimler gösteren altın fiyatlarında güncel durumu araştırıyor. Gram altının güne yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek başlamasıyla, gözler, altın bilezik fiyatlarında son duruma çevrildi. 22 ayar altın bilezik, haftanın son işlem gününe yüzde 0,38 oranında değer kazancıyla başladı. İşte 7 Ocak Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Yatırım veya düğün takısı olarak altın bileziği tercih eden vatandaşlar, altın fiyatlarındaki son durumu ilgiyle takip ediyor. 22 ayar altın bilezik alış fiyatı 720 TL'yi geçti. İşte 7 Ocak Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik alış fiyatı 435,90 TL, satış fiyatı 529,87 TL'ye ulaştı. 14 ayar altın bilezik, yüzde 0,35 oranında değer kazandı.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bilezik alış fiyatı 582,94 TL, satış fiyatı 583,05 TL oldu. 18 ayar altın bilezikte yüzde 0,64 oranında değer kazancı görüldü.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı 723,59 TL, satış fiyatı 753,29 TL oldu. 22 ayar altın bilezik, yüzde 0,39 oranında değer kazandı.

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