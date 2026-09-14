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Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife başladı: Araç sahipleri dikkat

Zorunlu trafik sigortasında eylül ayı ile birlikte yeni tarife uygulanmaya başladı. Primlerde yaklaşık yüzde 2 artış yaşanırken, risk basamağına göre ödenecek tutarlar da değişiyor. İstanbul’da en riskli otomobil sürücüsünün primi 58 bin 214 TL’ye kadar çıktı.

Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife başladı: Araç sahipleri dikkat

Zorunlu trafik sigortası eylül ayı ile birlikte yeni tarife uygulanmaya başlandı. Primlerde yaklaşık yüzde 2 artış yaşanırken, sürücülerin hasar geçmişi ve bulunduğu risk basamağı ödenecek tutarda belirleyici oluyor. En riskli sürücüler ile hasarsızlık seviyesi en yüksek sürücüler arasında prim farkı ise 6 kata kadar çıkıyor.

Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife başladı: Araç sahipleri dikkat 1

Yeni tarifeye göre zorunlu trafik sigortasında ödenecek prim; sürücünün risk basamağı, hasar geçmişi, araç türü ve kayıt olduğu ile göre değişiyor.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerine göre İstanbul’da dördüncü basamakta bulunan bir otomobil sahibinin ödeyeceği prim 19 bin 405 TL olarak belirlendi.

En yüksek risk grubunu oluşturan sıfırıncı basamakta İstanbul’daki içten yanmalı otomobiller için pirim 58 bin 214 TL’ye çıkıyor. Hasarsızlık seviyesi en yüksek grup sekizinci basamakta ise prim 9 bin 702 TL’ye kadar düşüyor. Bu düşüşle birlikte en riskli grup ile hasarsızlık seviyesi en yüksek grup arasındaki fark yaklaşık altı katı buluyor.

Ankara’da sıfırıncı basamak bulunan bir otomobil için 56 bin 566 TL ödenirken sekizinci basamakta bu rakam 9 bin 428 TL’ye geriliyor.

İzmir’de ise aynı basamaklar için primler sırasıyla 54 bin 919 TL ve 9 bin 153 TL olarak uygulanıyor.

TİCARİ TAKSİLERDE 172.000 TL’Yİ AŞTI

Ticari araçlarda prim tutarları daha yüksek seviyelere ulaştı. İstanbul’da sıfırıncı basamakta yer alan bir ticari taksinin zorunlu trafik sigortası primi 172 bin 447 TL’ye çıkarken sekizinci basamakta aynı araç için pirim 28 bin 114 TL seviyesinde bulunuyor.

Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife başladı: Araç sahipleri dikkat 2

EN YÜKSEK PRİM OTOBÜSLERDE

Yeni tarifede en yüksek prim tutarı 31 ve üzeri koltuğa sahip olan otobüslerde görülüyor. İstanbul’da sıfırıncı basamakta bulunan bir otobüsün zorunlu trafik sigortası primi 423 bin 661 TL’ye kadar çıkıyor sekizinci basamakta ise aynı araç için uygulanacak prim 70 bin 600 TL oluyor.

SİGORTAYI GECİKTİREN DAHA FAZLA ÖDEYECEK

Zorunlu trafik sigortasının süresi içinde yaptırılmaması veya mevcut poliçenin zamanında yenilenmemesi de sürücünün ödeyeceğiz tutarı artırıyor. Her 30 günlük gecikme de prime yüzde 5 süper süper prim ekleniyor. Gecikme süresinin uzaması durumunda uygulanacak toplam artış %50’ye kadar ulaşabiliyor. Bir sürücünün en riskli grup olan sıfırıncı basamağı düşmesi için birinci basamakta bulunduğu yıl içerisinde üç veya daha fazla kusurlu trafik kazasına karışması ve söz konusu kazalar nedeniyle sigortadan tazminat ödenmesi gerekiyor. Sıfırıncı basamakta sürücülere zorunlu trafik sigortası priminde %200 sürg prim uygulanıyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sigorta
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